Costa indica Bianchi presidente del Parco delle Cinque Terre

ROMA - Il Parco nazionale delle Cinque Terre avrà presto un nuovo presidente. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha inviato ieri al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la richiesta d'intesa sul nome di Donatella Bianchi, giornalista professionista e conduttrice da anni di Linea Blu, la trasmissione della Rai dedicata al mare, nonché presidente del WWF Italia.



'Con questa scelta, compiuta d'intesa con il presidente Toti, intendiamo rilanciare la visibilità del parco delle Cinque Terre, una delle aree protette più belle e delicate d'Italia, con un profilo che sa unire la sana passione ambientalista alla divulgazione e alla comunicazione pubblica di qualità. Sono certo che il nome della Bianchi sia unanimemente apprezzato e condiviso', ha detto Costa.



Il parco nazionale delle Cinque Terre con i suoi 3.868 ettari è il parco nazionale tra i più piccoli d'Italia e allo stesso tempo il più densamente popolato, con circa 4mila abitanti suddivisi in cinque borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Una zona dove l'uomo in più di mille anni ha modificato l'ambiente naturale sezionando i pendii delle colline per ricavarne strisce di terra coltivabili sorrette da chilometri di muretti a secco. Il parco è stato inserito dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità.