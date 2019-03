Ministero Ambiente,119 nuove zone protette in Emilia Romagna

ROMA - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha firmato l'istituzione di 119 Zone di speciale conservazione in Emilia Romagna (Zsc). Si tratta di aree con particolari tutele ambientali, individuate dalle Regioni nell'ambito della Rete Natura 200 della Ue, alla quale l'Italia ha aderito.



La mancata istituzione di queste aree protette è costata al nostro paese una procedura di infrazione. Il 27 dicembre dell'anno scorso Costa aveva firmato il primo pacchetto di 92 Zsc, in Puglia (24), Molise (25), Abruzzo (42) e Basilicata (1).



Altre 104 sono previste in Campania. La Rete Natura 2000 prevede l'istituzione di 410 Zsc in Italia. Entro l'estate Costa vuole arrivare a 350.