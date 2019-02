Bonaccini, stop a opere per debolezza della politica

Bonaccini. "E' un paradosso pensare che le opere e le infrastrutture farebbero male all'ambiente di per se', e per questo le si blocca. Altre volte sono bloccate dal nostro bizantinismo istituzionale e burocratico. Entrambi questi casi testimoniano la debolezza della politica". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo stamani a Roma alla prima Conferenza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).

"Nel primo caso - ha proseguito Bonaccini - e' la politica priva di autorevolezza nel confronto con i cittadini, che si dimostra incapace di indicare soluzioni credibili e di essere creduta, talvolta con l'aggravante di alimentare le paure irrazionali, invece di rispondere in modo serio e rigoroso. Nel secondo caso e' la debolezza dell'instabilita', della precarieta', che non consente alla politica una programmazione seria degli interventi".

"Oggi abbiamo opere programmate, progettate, finanziate e autorizzate che restano ferme - ha aggiunto Bonaccini -. Siamo al paradosso in cui legittime analisi costi benefici non arrivano nel momento degli studi di fattibilita', ma a progetti esecutivi approvati, a opere appaltate, a volte a cantieri aperti. Queste opere darebbero al paese un indubbio contributo allo sviluppo e alla sostenibilita'. Penso alla lotta all'inquinamento attraverso lo spostamento della circolazione delle merci dalla gomma al ferro. Penso allo spostamento da arterie ormai al collasso a nuove infrastrutture adeguate".

Costa. "Usciamo per favore dal concetto che il controllo ambientale vuol dire cercare il responsabile di qualcosa. Io per controllo intendo un principio di prossimità ambientale, mettersi al fianco. Il controllo è qualcosa che avviene prima che ci sia un danno ambientale. Il controllo è prevenzione, ma è anche camminare assieme". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, intervenendo stamani a Roma alla prima Conferenza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa). "L'elemento importante è esercitare la funzione del controllo a fianco delle persone e dei cittadini - ha proseguito Costa -. Ecco il concetto di prossimità ambientale di Arpa e Ispra: essere a fianco prima, per evitare di cercare il responsabile dopo. Il controllo è l'elemento di garanzia del cittadino, ma anche di chi in astratto potrebbe determinare un inquinamento. Lo aiuta a capire che l'inquinamento lo si può evitare senza determinare una riduzione produttiva. Si può fare, la tecnologia c'è, e noi italiani siamo maestri a livello mondiale".