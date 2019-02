Costa, a dicembre Cop a Napoli sul mare Mediterraneo

NAPOLI - "Nei primi giorni di dicembre terremo a Napoli la Cop sul mare Mediterraneo". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del workshop sui temi dell'edizione 2019 del rapporto sulle economie del Mediterraneo.



"Avremo tutti i Paesi che affacciano sul Mediterraneo, sarà un momento di confronto e di dialogo - ha aggiunto Costa - per tracciare una linea sulla tutela della biodiversita', sulla tutela ambientale e sulla tutela delle aree marine protette e per far crescere la bio economy".