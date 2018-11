Costa, "massimi esperti cercansi" per Commissione Via

"A.A.A. Massimi esperti cercansi! Ingegneri, avvocati, medici, esperti ambientali ed economisti con un comune denominatore: l'ambiente". Così il ministro per l'Ambiente Sergio Costa annuncia sui sociali e sul blog delle Stelle la selezione per la ricerca di personale da inserire nell'organismo da ricostituire da quando, dopo il suo insediamento al ministero, ha chiuso la precedente Commissione, definita illegittima dalla Corte dei Conti.



"Stiamo cercando i migliori profili italiani per formare la nuova Commissione Via-Vas. Quella commissione, per intenderci, che verifica l'impatto ambientale delle opere, e che quindi decide per il nostro futuro" scrive il Ministro, che per la prima volta intende chiamare a comporla anche medici, economisti, ingegneri oltre che avvocati. Le candidature saranno accettate fino al 9 dicembre: "Voglio che sia la Commissione migliore che questo Paese abbia mai avuto", scrive.