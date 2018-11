Agricoltura, ok Ue a nuove regole sui fertilizzanti

(ANSA) - BRUXELLES - Limite Ue per il cadmio a 60 mg/kg nei concimi fosfatici e nuove regole per aprire il mercato dei fertilizzanti organici in Europa. Sono gli elementi principali dell'accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sul nuovo regolamento sui fertilizzanti. Il regolamento fa parte della strategia Ue per l'economia circolare perché stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime che possono essere impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti. Il tetto Ue ai livelli di cadmio è stato il punto politicamente più controverso del dossier e il limite potrà essere rivisto dopo 4 anni dall'entrata in vigore. Le nuove norme, in discussione dal 2016, dovranno ora essere approvate in via formale dal consiglio e dall'Europarlamento. Il regolamento sarà quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e diventerà obbligatorio nel 2022.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: