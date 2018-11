La scienza come diritto umano, l'Unesco celebra la ricerca

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - La "Scienza, un diritto umano" è il tema scelto dall'Unesco per l'edizione 2018 della Giornata mondiale della scienza al servizio della pace e dello sviluppo, che si celebra il 10 novembre. Assicurare l'uso sostenibile degli oceani, proteggere la biodiversità, affrontare i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali, sono alcuni dei temi su cui sensibilizzare cittadini e istituzioni in questa giornata, nel 70/o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948. Indetta dall'Unesco nel 2001, la giornata nasce "per promuovere l'utilizzo responsabile della scienza e per sottolineare il suo contributo fondamentale alla società".





