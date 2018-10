Costa, spero che parlamento cambi articolo su condono Ischia

"Le case abusive le ho sequestrate nella mia vita precedente da generale della Forestale e dei Carabinieri. Non riesco a declinare il verbo condono. Mi affido al parlamento per una rivisitazione dell'articolo che sia conforme al senso di giustizia. Confido che il dibattito in parlamento lo arricchirà e lo renderà più accettabile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), rispondendo su Sky Tg24 a una domanda sul condono edilizio per Ischia contenuto nel decreto legge per Genova.



"Ne ho parlato in Consiglio dei ministri e ho espresso il mio disagio - ha aggiunto Costa -. Con molta trasparenza abbiamo deciso di spostare la cosa al dibattito parlamentare. Vedremo il dibattito cosa porterà, io sono ottimista".