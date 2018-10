Costa, Comuni accettino la sfida del plastic-free

"Mi auguro che i Comuni italiani possano e vogliano accettare la sfida di bandire l'utilizzo della plastica usa e getta, intraprendendo un percorso che li porterà a diventare sempre più ecosostenibili". E' quanto dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in una nota con cui il Ministero annuncia la sua partecipazione all'assemblea Anci di Rimini con due focus, incentrati il primo sulla campagna "Plastic Free" per l'eliminazione dell'utilizzo della plastica monouso, il secondo sul verde pubblico, anche in previsione della 'Giornata nazionale dell'albero' in programma per il 21 novembre.



"So che molte Amministrazioni Comunali sono impegnate da anni in attività di piantumazione di alberi, coinvolgendo i cittadini e le scuole i comitati e le associazioni e questo mi fa molto piacere - ha proseguito Costa in un messaggio inviato all'Anci - Piantare un albero è un modo per rafforzare il senso di comunità, un'occasione in cui tutti insieme ci si prende cura del territorio"