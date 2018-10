Costa, 50 milioni per interventi su rischio idrogeologico

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Finalmente, per la prima volta, si avvia un Piano di manutenzione sul rischio idrogeologico: subito disponibili 50 milioni di euro dalle casse del Ministero dell'Ambiente, per interventi di rimboscamento, recupero naturalistico e manutenzioni opere idrauliche e forestali". Lo scrive il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, su Facebook.



"Il Piano manutenzione 2018 rientra in una programmazione più ampia - continua Costa -, che prevederà ulteriori e ingenti risorse da investire nel prossimo triennio, quasi un miliardo di euro, fino ad una spesa complessiva di oltre 6 miliardi di euro in 9 anni. Una cifra complessiva che tiene conto delle risorse FSC del Piano operativo Ambiente e dei suoi Addendum e fa leva sulle risorse che i Patti territoriali hanno messo a disposizione e che, seppur non nella titolarità del Ministero, ma delle Regioni, sono destinate ad interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico".



"Finalmente - conclude il ministro - si esce dalla logica degli interventi concentrati solo a risolvere i disastri naturali nelle situazioni d'emergenza, e si comincia un cammino virtuoso di investimenti basati sulla programmazione nel medio e lungo periodo, che guarda con attenzione scientifica alla prevenzione che il rischio idrogeologico si verifichi. Quindi la parola passa agli enti locali per le progettazioni puntuali".



