Il ministero dell'Ambiente a rischio paralisi

Per il ministero dell'Ambiente c'è il rischio nei prossimi mesi di non poter svolgere attività tecniche, dalle Valutazioni di impatto ambientale ad altri accertamenti e azioni di tutela ambientale. E in più ci sarebbero circa 400 lavoratori lasciati per strada. E' una prospettiva che potrebbe verificarsi se, come indicato nell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, il ministro intende liquidare entro il 2019 la società in house Sogesid, che fornisce assistenza tecnica attraverso oltre 400 specialisti distaccati al dicastero (altrettanti sono invece assunti direttamente dal ministero in ruoli amministrativi) e assumere personale attraverso un concorso.



I sindacati confederali di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione e il presidente della Sogesid, Enrico Biscaglia, li ha convocati per il 3 ottobre prossimo per una riunione a cui ha invitato anche il capo di gabinetto Pier Luigi Petrillo. Nell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, il ministro Sergio Costa prospetta la cessazione delle attività che i dipendenti Sogesid compiono all'interno del Ministero e una drastica riduzione delle competenze della Società in house. Una decisione, spiegano alcuni dipendenti, che il ministro avrebbe preso per rispondere alle contestazioni a Sogesid di essere un bacino clientelare, quindi di "raccomandati".



Costa, non rinunciamo alle professionalità Sogesid

"Ad oggi, nessuno può pensare di rinunciare alle professionalità assunte da Sogesid dal 2015. Ci sono direzioni generali in cui i dipendenti Sogesid rappresentano l'80 per cento di tutto il personale. Come si può pensare, all'improvviso, e senza un piano razionale di assunzioni, di dire alla Sogesid che non abbiamo più bisogno dei loro dipendenti? Sarebbe assurdo". E' una rassicurazione importante quella che arriva dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, interpellato dall'ANSA sulla vertenza Sogesid, che riguarda 400 lavoratori della società in house del ministero. "Le azioni adottate da quando sono Ministro vanno in una direzione diversa - afferma Costa - nella consapevolezza che stiamo parlando di dipendenti assunti a tempo indeterminato in una società dello Stato di proprietà del Ministero dell'Economia".

"Al tempo stesso - aggiunge il ministro - è chiaro che non è pensabile che il Ministero dell'Ambiente si regga, per la metà delle proprie funzioni, sui dipendenti assunti a tempo indeterminato da una società di proprietà del Ministero dell'Economia. Il concorso che stiamo ipotizzando prevede assunzioni nel corso di una pluralità di anni, secondo una programmazione virtuosa. Il concorso pubblico sarà per titoli ed esami. Tra i titoli verrà senz'altro considerata con favore l'aver lavorato per un certo periodo anche in modo non continuativo per la pubblica amministrazione e il Ministero in particolar modo", conclude Costa.