Ministro Costa ad Halifax in Canada per il G7 Ambiente

ROMA - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), partecipa da mercoledì mattina al G7 Ambiente ad Halifax, in Canada. Lo ha reso noto lo stesso ministro con un tweet: "Iniziano i lavori per #G7Halifax sull'ambiente. La ministra canadese @cathmckenna ha fatto gli onori di casa. Nella prima sessione discutiamo su economia sostenibile e ruolo dei capitali privati per una crescita #green".



Su Facebook il ministro ha illustrato i temi in discussione.



"Innanzitutto cercheremo di trovare convergenze su strategie globali per combattere la plastica negli oceani e anche in questo contesto internazionale illustrerò i principi contenuti nella legge #SalvaMare che al mio rientro potrò portare al Consiglio dei Ministri".



"Un altro tema importantissimo riguarderà la qualità dell'aria e le azioni per contrastare i cambiamenti climatici - ha aggiunto Costa -. Porterò anche al G7 le posizioni ambizioni illustrate in Europa e che hanno già trovato interessanti convergenze con altri Paesi".