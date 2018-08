Legambiente, dimissioni Hulot sono scelta coraggiosa

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Nicolas Hulot ha finalmente preso la coraggiosa scelta di abbandonare un governo di cui non vuole più essere l'etichetta verde. Hulot è stato in pratica condannato ad essere senza poteri e a difendere le contraddizioni di un presidente che rifiuta la transizione energetica e ambientale".



Lo ha scritto in un comunicato Jean-Franois Julliard, Direttore Esecutivo di Greenpeace Francia.



"Sfortunatamente abbiamo perso un anno cruciale nella lotta ai problemi ambientali - prosegue Juillard -. E questa estate ha dimostrato, ancora una volta, la portata senza precedenti dei cambiamenti climatici. Emmanuel Macron deve prima di tutto cambiare la sua visione, migliorando radicalmente i suoi obiettivi e smettendola di dare la precedenza agli interessi delle industrie e delle multinazionali. La protezione dell'ambiente è una precondizione necessaria per tutte le misure sociali ed economiche. Senza una profonda trasformazione delle nostre società in campi come l'energia, i trasporti e il cibo, noi non saremo capace di combattere i cambiamenti climatici".



(ANSA).