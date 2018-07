Ministro Costa incontra Regioni, percorso per bene Paese

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Un "rinnovato percorso partecipativo nell'interesse del Paese". Questo il pensiero del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sull'incontro, in corso al ministero, con gli assessori regionali all'Ambiente, alla presenza dei sottosegretari Vannia Gava e Salvatore Micillo.



Tra gli altri prendono parte all'incontro l'assessore all'Ambiente della Sardegna Donatella Spano, coordinatrice del tavolo con le Regioni, e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.



Obiettivo del tavolo, spiega Costa, quello di "avviare un confronto sui dossier ambientali prioritari e rinnovare il percorso partecipativo nell'interesse del Paese. Sono certo che lavorando insieme troveremo soluzioni concrete".



Temi principali dell'incontro di oggi: gestione dei rifiuti, bonifiche, economia circolare. In particolare, il ministro Costa assicura che si affronterà il prima possibile, a livello ministeriale, la questione dell'end of waste. "Questo tavolo - aggiunge il ministro - è fondamentale per lavorare insieme, condividere i problemi, trovare le soluzioni, ma anche conoscere le migliori pratiche già attive e in corso". Secondo la nota del ministero "vivo apprezzamento è stato espresso dalle Regioni per l'apertura del tavolo presso il ministero".