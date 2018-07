Progetto nuovo Museo Beltrami, scoprì sorgenti Mississipi

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Reperti di popolazioni del Nord e Centro America come calumet, foderi, cinture, asce, terracotte azteche e messicane, manoscritti, un archivio di oltre 5.000 documenti, un erbario messicano, il primo dizionario in lingua sioux, un manoscritto ancora inedito sul Messico. Sono i beni conservati nel museo dedicato all'esploratore italiano Giacomo Costantino Beltrami (Bergamo 1779-Filottrano 1855), fondato nel 1979 da Glauco Luchetti Gentiloni nel Palazzo Beltrami Luchetti a Filottrano. In passato aperto occasionalmente a piccoli gruppi e su richiesta e ora chiuso per restauri, il museo avrà una nuova veste con percorsi multimediali e 'immersivi' e sarà accessibile a tutti, grazie ad un progetto del Comune di Filottrano e dell'Università Politecnica delle Marche, in accordo con i discendenti della famiglia Luchetti Gentiloni.



Obiettivo del progetto, presentato dal sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni e dal rettore di Univpm Sauro Longhi, la valorizzazione di un patrimonio ignoto ai più: dal restauro e consolidamento architettonico del palazzo, alla digitalizzazione del patrimonio culturale e archivio etnobotanico, al restauro dell'erbario. Ma sarà anche l'occasione per scoprire la figura di Beltrami, prefetto napoleonico, poi carbonaro e infine esploratore in America: percorrendo a ritroso i quasi 4.000 km del Mississipi, arrivò a scoprirne la sorgente, in un lago vicino a confini con il Canada, da lui chiamato lago Giulia in onore della nobildonna italiana Giulia de Medici Spada, oggi si chiama Itasca. Anni dopo a Beltrami sono state intitolate una contea del Minnesota e una catena montuosa. A lui è riservata anche un'area del museo di storia naturale della sua città natale, Bergamo, anche se il grosso della raccolta si trova a Filottrano, dove trascorse gli ultimi anni. Il percorso museale sarà particolarmente innovativo, per spiegare e contestualizzare i vari reperti, magari ricostruendo con effetti visivi e sonori il percorso lungo il Mississippi, "magari anche dei fumetti" secondo il rettore Longhi.(ANSA).