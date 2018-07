Costa, impegno servizio idrico interamente pubblico

"Si conferma l'impegno per un governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo dell'acqua". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in audizione in commissione Ambiente alla Camera parlando del servizio idrico e della volonta' di renderlo interamente pubblico. Il ministro ha anche fatto riferimento alla necessità di "investimenti di natura pubblica", di "un Piano nazionale dedicato alle perdite di rete", alla "difesa della qualità dei corpi idrici" e all'adeguamento della "gestione dei rischi" in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici.



Durante l'Audizione il ministro ha annunciato che la commissione Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica) sarà ricostituita in base a una valutazione selettiva. Costa ha richiamato anche quanto stabilito dalla Corte dei Conti sul fatto che i componenti della commissione per le valutazioni ambientali non avessero superato alcun tipo di procedura di valutazione. "Il ministero - osserva Costa - ha avviato un procedimento per l'annullamento d'ufficio; all'esito del procedimento, il ministero avvierà una procedura selettiva".