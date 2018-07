Grecia: Costa, da Italia aiuti concreti ad Atene su incendi

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha espresso al suo omologo greco Yorgos Stathakis, tramite l'ambasciatore italiano Efisio Luigi Marras, la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni, e garantito l'appoggio dell'Italia al Governo greco e alla popolazione, colpita dai gravissimi incendi che, soltanto nelle ultime ore, hanno fatto registrare decine di vittime e centinaia di feriti, numerosi dei quali bambini, devastando il territorio della Penisola.



''Al popolo greco messo in ginocchio da uno dei più gravi incendi della storia d'Europa, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà - ha affermato Costa - Il nostro cuore è in lutto e faremo tutto il possibile, a partire da adesso, per dare un aiuto concreto e immediato''.(ANSA).