Di Maio, 'molti soldi' per incentivi auto e bus elettrici

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Veniamo da anni in cui ci dicevano che non possono essere messi soldi pubblici per progetti industriali privati", dice il ministro Luigi Di Maio, che ad una domanda sulla possibilità di incentivi per l'auto elettrica risponde: "Possiamo mettere molti soldi, ad esempio nell'auto elettrica, ma anche in tante altre cose". Ospite di 'l'aria che tira estate' su La7 - Di Maio cita quindi la BredaMenarinisus, per accennare all'ipotesi su "un piano sui bus". E aggiunge: "Facciamo ripartire queste aziende, e diamo lavoro ai nostri giovani". "Ben vengano gli incentivi, non so se è il caso di scomodare la Cassa Depositi e Prestiti, il ministero dello Sviluppo già eroga tanti incentivi", - dice rispondendo ad una domanda sull'eventuale utilizzo di risorse della Cdp.