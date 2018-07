Costa, dare competenze abbattimenti abusi edilizi a procure

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Sono persuaso, anche perché ci sono esperienze molto valide, che si possa procedere in modo molto più speditivo e veloce negli abbattimenti dando la competenza alle procure generali della repubblica; però sono aperto a qualsiasi forma di diversa identificazione". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa parlando di abusivismo edilizio, a margine della presentazione del rapporto sul consumo di suolo dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).



Nelle zone che prima ospitavano questi abusi - osserva Costa - tipo "parchi nazionali ma anche zone a rischio sismico e franoso, potremmo rimetterle a posto con l'anima piantumazione di alberature; mettiamoci dei boschi in queste zone e se le condizioni non lo permettono ci posso facciamo un bando pubblico per fare i cosiddetti orti urbani, e mettiamo a disposizione dei giovani, delle mamme e abituiamo i nostri bambini a coltivarne uno". Un bel messaggio, conclude Costa, dove "prima c'era un caseggiato abusivo ora c'è uno spazio per i cittadini". (ANSA).