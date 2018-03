Ripa di Meana: WWF, diede centralità a tematiche ambientali

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Il WWF Italia esprime il proprio cordoglio per la morte di Carlo Ripa di Meana. In particolare l'associazione lo ricorda "per il periodo in cui ha svolto il ruolo di Commissario alla cultura e all'ambiente nella Commissione europea, periodo in cui è riuscito a dare centralità alle tematiche ambientali proponendo, in tempi di avanguardia, una tassa sul carbonio. Certamente positivo - si legge in una nota - anche il periodo da ministro dell'Ambiente nel primo governo Amato".



L'associazione ambientalista ricorda quanto Carlo Ripa di Meana fosse "attento alla tutela del territorio e del paesaggio" e come sia stato "un interlocutore sempre presente nelle principali battaglie di salvaguardia ambientale nel nostro Paese. Aveva una visione positiva del futuro e un approccio anticonformista della vita ma sempre rispettoso delle diversità delle opinioni, convinto che la conoscenza e il dibattito di merito fossero la base della crescita culturale e quindi sociale".