Ragazzi al centro nel Festival Educazione alla Sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Un momento di festa, ma anche un'opportunità di confronto e di crescita per i giovani sui temi della sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile a Roma all'interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese in occasione della Giornata mondiale della Terra. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell'Ambiente.



L'edizione 2018 avrà al centro il tema dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, coinvolgendo tutte le componenti della società sulle emergenze mondiali e sulle loro possibili soluzioni.



Tutti gli studenti potranno praticare gratuitamente attività sportive all'aria aperta e partecipare ad attività, spettacoli, lezioni e laboratori con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tanti altri; sarà presente anche un'area dedicata alla tutela della biodiversità con il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri (CUTFAA).



Le scuole secondarie di secondo grado saranno protagoniste degli Stati Generali dell'Ambiente dei Giovani, un confronto sul ruolo della cultura e del dialogo come strumenti di pace per un futuro sostenibile. I ragazzi realizzeranno un video-appello rivolto ai loro coetanei per promuovere la partecipazione attiva e un più forte coinvolgimento nelle grandi sfide del futuro, definite dall'Agenda 2030.



Gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Regione Lazio avranno la possibilità di partecipare alla quarta edizione del Premio #IoCiTengo segnalando progetti realizzati e legati ad uno o più obiettivi dell'Agenda 2030. Le Scuole interessate a partecipare possono consultare il programma del Festival e scaricare la modulistica sul sito www.villaggioperlaterra.it/scuole; o scrivere all'indirizzo scuole@earthdayitalia.org (ANSA).