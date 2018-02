A Bruxelles la Covenant of Mayors su ambiente

Ha preso il via a Bruxelles la due giorni del Covenant of Mayors Investment (il Patto dei sindaci),iniziativa promossa dalla Commissione Europea per valorizzare e mettere a confronto tutte le best-practice in materia di mobilità urbana, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici. Ai lavori partecipa una delegazione del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), società del ministero dell'Economia presieduta da Francesco Sperandini, che in Italia promuove lo Sviluppo sostenibile, attraverso l'incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Scopo della presenza del Gse, quello di ascoltare e confrontarsi con le Agenzie pubbliche che hanno partecipato al meeting per rendere ancor più efficace l'azione di promozione dello sviluppo sostenibile al fianco dei Comuni virtuosi e del loro percorso verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Il Gse, infatti, mette a disposizione 200 milioni di euro l'anno di incentivi in Conto Termico, restituendo fino al 65% degli investimenti effettuati dai Comuni per interventi di riqualificazione energetica. Proprio in questi giorni, tra l'altro, il Parlamento europeo sta approvando la nuova Direttiva sulle prestazioni degli edifici efficienti (Epdb).