Da imprese 124 mld nel 2019 per emissioni zero ma non basta

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Nel 2019 quasi 900 imprese europee hanno investito in totale 124 miliardi di euro per il passaggio a un'economia più pulita con l'Italia al terzo posto con 24,3 miliardi dopo Germania e Spagna. Ma queste risorse non bastano per soddisfare gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile concordati dall'Onu che indicano la neutralità climatica entro il 2050: occorre raddoppiare gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e in ricerca e sviluppo, dal 12% al 25%. E' quanto emerge da un nuovo studio "Doubling Down: Europe's Low Carbon Investment Opportunity" (Raddoppiare: opportunità di investimento a basse emissioni per l'Europa) realizzato dall'organizzazione no profit Cdp in collaborazione con la società di consulenza globale Oliver Wyman.



Condotta su un campione di 882 imprese quotate in borsa, le cui emissioni annue sono oltre 3,2 Giga tonnellate di CO2equivalenti, pari al 75% di quelle emesse dall'Unione Europea nello stesso periodo, la ricerca conferma che è stata di 59 miliardi di euro la spesa in nuovi investimenti a basse emissioni di carbonio e di 65 miliardi quella in nuove attività di Ricerca e Sviluppo. Investimenti che ridurranno di circa 2,4 giga tonnellate le emissioni inquinanti - superando quelle annuali di Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Polonia - mentre i profitti aumenteranno di 40 miliardi di euro.



Il valore potenziale delle nuove opportunità legate alle basse emissioni di carbonio è pari a 1.200 miliardi di euro, ossia di 6 volte superiore al costo di avviamento pari a 192 miliardi di euro.



Quarantadue le aziende italiane analizzate nel rapporto, tutte le più grandi imprese di vari settori da quello energetico a quello assicurativo a quello autostradale. Quelle tedesche sono state 69 per 44,4 miliardi investiti e quelle spagnole 48 per 37,9 miliardi. (ANSA).