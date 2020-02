Smog: calano polveri sottili, via libera Torino ai diesel

Cala la concentrazione di polveri sottili nell'aria, a Torino, dove è tornata sotto i livelli di attenzione grazie al vento dei giorni scorsi. Da domani, quindi, le auto ad alimentazione diesel euro4 potranno tornare a circolare in città e negli undici comuni della cintura. Si applicheranno soltanto le misure permanenti: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori euro0 non possono circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7, per i motori diesel fino a euro1 compreso, mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.