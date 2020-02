Smog: ministero Ambiente, 180 mln a Regioni del Bacino Padano

Contro l'emergenza smog 180milioni "subito disponibili" per le Regioni del Bacino Padano. È stato infatti notificato il decreto del 27 dicembre scorso del ministero dell'Ambiente, poi registrato alla Corte dei Conti.



"Ora le Regioni - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in una nota - presentino i progetti. Da noi fatti, non polemiche sterili. Sono risorse subito disponibili".



Il decreto istituisce un programma di finanziamento per interventi che prevedono la promozione, tra l'altro, del miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, e conseguentemente della qualità dell'aria nel territorio delle regioni interessate. Al programma è destinata la somma complessiva di 180 milioni di euro, suddivisi per annualità fino al 2022. Le risorse sono assegnate alle Regioni del Bacino Padano sulla base di una ripartizione concordata dagli assessori all'Ambiente delle regioni interessate, e che considera la popolazione residente e la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del biossido di azoto e Pm10.



In particolare, all'Emilia Romagna sono assegnati 39,3 milioni; alla Lombardia 60,5; oltre 39 milioni al Piemonte e oltre 41 al Veneto.



Entro 120 giorni dalla registrazione del decreto, le regioni del Bacino Padano dovranno presentare al ministero dell'Ambiente i progetti che illustrino gli interventi da attuare, che verranno poi sottoposti entro 45 giorni ad approvazione per la successiva ripartizione dei fondi.