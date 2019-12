Domenica cittadini manifestano in aree più inquinate Italia

(ANSA)- ROMA, 20 DIC - Da Taranto a Gela, dal Sulcis a Crotone, magliette bianche per la tutela dell'ambiente e della salute. Si terrà domenica 22 dalle 16 alle 19 una manifestazione pacifica nei siti più inquinati d'Italia, in cui ai chi parteciperà in 25 città (23 Sin, Siti di Interesse Nazionale) viene chiesto di indossare una t-shirt bianca. Una delegazione sarà presente anche all'Angelus del Papa. "Le Magliette Bianche - spiega un documento - rappresentano cittadini che hanno a cuore la tutela della salute e dell'ambiente in quanto vivono all'interno o in prossimità di territori gravemente inquinati, classificati come Sin o Sir (Siti Interesse Regionale per le bonifiche da effettuare), o in cui gli standard di qualità ambientale potrebbero non essere rispettati". I cittadini chiedono a Governo, Parlamento e Regioni "procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, affinché il principio 'chi inquina paga' sia rispettato e siano finanziate le bonifiche anche dalle aziende colpevoli". Tra le priorità indicate l'avvio delle bonifiche ambientali, "senza compromessi o rinvii", la previsione di obiettivi "trasparenti e non derogabili in termini aree bonificate o messe in sicurezza" e risorse per garantire le bonifiche nei siti "orfani" (dove non è possibile rintracciare chi ha inquinato) per lavori da realizzare "in danno" di chi sarà dichiarato colpevole dalla Magistratura. Poi, l'effettuazione da parte del ministero della Salute di studi epidemiologici per ogni Sin, la sorveglianza epidemiologica nei Livelli essenziali di assistenza anche per i Siti di Interesse Regionale e una Tessera sanitaria, "Green Card Sin", per i cittadini con screening a cadenze regolari. Anche Vis (Valutazione di Impatto Sanitario) e Viias (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) per ogni procedura di autorizzazione ambientale e l'istituzione di un Coordinamento Nazionale Interforze per l'accertamento di reati ambientali, oltre che un inasprimento delle pene. Infine, la creazione di una "Procura Speciale Ambientale". (ANSA).