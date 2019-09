Auto, in calo nei primi 9 mesi emissioni C02 in Italia

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Calano nel periodo compreso tra gennaio e settembre di quest'anno le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione. La diminuzione registrata corrisponde a 547.023 tonnellate in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, con una contrazione dell'0,8%.



Dai dati relativi ai mesi estivi - secondo l'elaborazione fornita dal Centro Ricerche Continental Autocarro - emerge che a luglio le emissioni di CO2 da benzina e gasolio sono aumentate (rispetto a luglio 2018) di 173.025 tonnellate (+1,9%). Tale aumento però è stato più che compensato dalla diminuzione registrata ad agosto, che è pari a 241.104 tonnellate (-2,9%).



Il calo complessivo delle emissioni di CO2 derivate da benzina e gasolio per autotrazione registrato nei primi nove mesi dell'anno è attribuibile in gran parte alla diminuzione delle emissioni derivate dall'uso di gasolio (-403.383 tonnellate), che risulta molto maggiore rispetto al calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina (-143.640 tonnellate).