Ambiente: Ong, il gas per camion inquina più del gasolio

(ANSA) - BRUXELLES, 19 SET - Test su strada mostrano che i camion a gas naturale liquefatto (Gnl) possono emettere inquinanti nell'aria fino a 5 volte di più rispetto ai propri corrispettivi alimentati con gasolio. E' quanto sostiene un report della Ong Transport & Environment sulla base di risultati di test commissionati nel 2017 e nel 2019 dal governo dei Paesi Bassi. I dati di T&E sono in contrasto con quelli dei principali costruttori, secondo i quali i camion a gas naturale ridurrebbero le emissioni di ossido di azoto (NOx) di più del 30%. Secondo T&E anche il biometano non taglia le emissioni di NOx rispetto al diesel. La Ong critica i paesi europei, come Italia, Francia, Germania e Spagna, che riconoscono accise più basse per il gas da autotrazione rispetto al diesel.(ANSA).