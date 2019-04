Emissioni trasporto aereo Ue da record, Ryanair in top ten

BRUXELLES - Il trasporto aereo continua ad aumentare le emissioni di gas serra, con Ryanair che per l'anno 2018 entra nelle prime dieci aziende per emissioni in Europa. La top ten è di solito occupata dagli impianti di energia a carbone. Lo mette in evidenza la Ong Transport and Environment, che ha analizzato i dati 2018 nell'ambito del mercato delle emissioni Ue (Ets) pubblicate oggi.

Le emissioni dell'aviazione civile sono cresciute del 4,9% l'anno scorso e di oltre il 26% rispetto al 2013, in controtendenza con gli altri settori Ets (industria, produzione di energia e calore) che hanno ridotto le emissioni del 3,9% sul 2017 e dell'11,6% sul 2013. "L'aviazione è il più grande fallimento delle politiche climatiche in Europa - si legge in una nota della Ong - È giunto il momento di cambiare".