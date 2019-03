Filippine, trovati 40 kg di plastica in stomaco balena morta

Una balena trovata morta nelle Filippine aveva 40 chili di plastica nello stomaco: lo hanno rivelato i ricercatori del D'Bone Collector Museum, che hanno recuperato la carcassa del cetaceo all'inizio del mese nelle acque a est di Davao City.



In un post Facebook, riporta oggi la Bbc online, i ricercatori hanno scritto che si tratta della quantità di plastica "più grande mai vista in una balena". In particolare, nello stomaco dell'animale - una balena a becco di Cuvier - sono stati trovati 16 sacchi utilizzati per imballare il riso e numerosi sacchetti della spesa.



Il museo ha reso noto che nei prossimi giorni pubblicherà online la lista completa degli oggetti rinvenuti nella carcassa della balena.