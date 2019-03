Riciclare per salvare la terra, lunedì la Giornata mondiale

ROMA - Lunedì prossimo, 18 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Riciclo, che vuole sensibilizzare sulla necessità di riusare materiali e oggetti per preservare le risorse naturali del pianeta dal sovrasfruttamento. Ogni anno, infatti, anticipiamo la data in cui consumiamo quanto la terra può produrre per l'intero anno, dall'aria all'acqua, al carbone ai minerali, dal suolo alle foreste. Nel 2018 l'Earth overshoot day, il giorno in cui siamo andati in debito con la terra è stato il primo agosto.

Il tema all'attenzione in questa seconda edizione della Giornata mondiale è "il riciclo nel futuro", in cui si valorizza il potere della gioventù, dell'istruzione e dell'innovazione per garantire un futuro al pianeta. Obiettivo a cui tutti dobbiamo puntare, dunque, è l'economia circolare cioè l'uso di oggetti e il riuso dei materiali riciclabili che vanno considerati non rifiuti ma risorse con cui produrre qualcos'altro. Un processo virtuoso che aiuta la sostenibilità ambientale e riduce le emissioni di gas serra, che può creare ricchezza e posti di lavoro grazie anche a nuovi impianti industriali.

L'Italia è virtuosa nell'economia circolare essendo in testa nella classifica prima di Regno Unito, Germania, Francia e Spagna sulla base dell'indice complessivo di circolarità, cioè il valore attribuito al grado di efficienza nell'uso delle risorse, delle materie prime seconde e dell'innovazione in produzione, consumo, gestione rifiuti.