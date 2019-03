Wwf consegna 720mila firme a Costa per salvare i mari

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il Wwf Italia ha consegnato al ministro dell'Ambiente Sergio Costa 720mila firme raccolte per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso e intervenire su imballaggi, microplastiche e reti "fantasma", allo scopo di salvare i mari dall'inquinamento. L'associazione ambientalista rende noto di aver consegnato anche le 270mila firme raccolte ad oggi in calce a una petizione mondiale, lanciata alcune settimane fa, per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo, finalizzato a contrastare l'inquinamento marino da plastica.

"Abbiamo chiesto al ministro Costa di sostenere le richieste della nostra petizione globale 'StopPlasticPollution' per un Trattato globale vincolante, dando supporto alla risoluzione che verrà proposta da 30 Paesi all'Assemblea delle Nazioni Unite sull'Ambiente che si svolgerà a Nairobi, in Kenya, a partire dall'11 marzo", ha detto la presidente del Wwf Donatella Bianchi.

"Andrò all'Assemblea dell'Onu portando l'impegno italiano ed europeo" in materia, ha affermato Costa. "Auspichiamo che da Nairobi si esca con un mandato vincolante per ottenere un Trattato globale sulla plastica che potrebbe avere però tempi lunghi. Vogliamo allo stesso tempo esplorare fin da subito anche altre strade normative, come quella offerta dalla Convenzione di Basilea".(ANSA).