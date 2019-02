Smog: nel 2017 sforati in gran parte Italia i limiti PM10

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sforati in gran parte del territorio italiano i limiti giornalieri di PM10 previsti, in particolare nelle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in Campania. E' quanto si legge nel rapporto annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), formato dalle Arpa regionali e dall'Ispra, presentato stamani a Roma relativo ai dati 2017.



L'andamento delle concentrazioni del particolato PM10 nel medio periodo (2008-2017) è generalmente decrescente, si legge nel rapporto, tuttavia nel 2017 i limiti previsti dalla normativa non sono stati rispettati in gran parte del territorio nazionale.



I superamenti interessano anche, con frequenza e diffusione minore, il Friuli (Pianura, Pordenone e Provincia), la Toscana (provincia di Lucca e di Pistoia), il Lazio (Valle del Sacco) e l'Umbria (Conca Ternana). In questi casi gli sforamenti sono per lo più limitati a specifiche aree, dove esistono localmente fonti emissive significative e condizioni meteorologiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti. (ANSA).





