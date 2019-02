Primo ok da eurodeputati a tetti emissioni CO2 camion

(ANSA) - La Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha dato luce verde all'accordo raggiunto la settimana scorsa tra le istituzioni Ue sui limiti alle emissioni di CO2 dei camion, che nel 2030 dovranno essere inferiori del 30% rispetto ai livelli del 2019. Un obiettivo di riduzione intermedio è fissato al 15% nel 2025. E' "la prima volta in assoluto" che l'Ue si dota di norme sulle emissioni dei veicoli pesanti, sottolinea Damiano Zoffoli (S&D, Pd), relatore ombra del provvedimento, che ricorda l'introduzione di "un meccanismo per incentivare la diffusione di camion a zero e basse emissioni" e la vittoria della battaglia dell'Europarlamento per "una quota minima obbligatoria di questi veicoli per costruttore pari al 2% nel 2025". Le nuove regole dovrebbero essere approvate in via definitiva dalla plenaria di Strasburgo in aprile.(ANSA).