Migliora l'aria a Torino, revocato blocco diesel Euro4

TORINO - Migliora la qualità dell'aria a Torino. Negli ultimi due giorni i valori delle micropolveri sono scesi sotto la soglia dei 50 mcg/mc, indicata dalla Commissione europea come limite massimo per la salvaguardia della salute delle persone. Da domani, quindi, si torna all'applicazione delle sole misure a carattere permanente e riparte da zero il calcolo dei giorni di superamento.



In attesa del prossimo controllo, giovedì 28 febbraio, possono tornare a circolare dunque auto e furgoni diesel euro4.



Si torna infatti all'applicazione delle sole misure a carattere permanente, con il blocco totale degli euro0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 - dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti - dal lunedì al venerdì. Prossimo controllo giovedì 28 febbraio.