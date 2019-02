Ex Ilva: fiaccolata a Taranto per bimbi morti di cancro

(ANSA) - TARANTO, 25 FEB - Alcune migliaia di persone stanno partecipando a Taranto alla "Fiaccolata per i nostri Angeli", iniziativa organizzata dall'associazione dei "Genitori Tarantini" in memoria dei bambini morti di cancro e di tutte le vittime di malattie che si ritengono connesse all'inquinamento.



Il sindaco ha proclamato un lutto cittadino simbolico e diversi esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche al passaggio del corteo silenzioso, partito dall'ingresso principale dell'Arsenale. La manifestazione si svolge in occasione del trigesimo di Giorgio Di Ponzio, il 15enne amante delle moto, della pesca e del Taranto Calcio, morto dopo aver lottato per tre anni contro un sarcoma. Presenti anche i genitori di tanti altri bambini deceduti a causa di un tumore, che mostrano i cartelloni con i volti dei propri figli. C'è uno striscione che sintetizza il messaggio dei partecipanti: "Tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino".





