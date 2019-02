Al via Treno Verde, 12 tappe per mobilita' zero emissioni

ROMA - Un viaggio in dodici tappe, da Palermo a Milano, per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento. Questo farà il Treno Verde, la campagna di Legambiente e del gruppo Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, giunta alla 31esima edizione. "La mobilità a emissioni zero è il futuro cui guardiamo", ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa presentando l'iniziativa. "Bisogna da un lato risolvere il tema della qualità dell'aria e su questo sto firmando accordi di programma con varie regioni. Dall'altra bisogna favorire un pendolarismo a emissioni zero, in modo che ci siano sempre più persone che si muovono su treni. C'e' ancora tanto da fare", ha detto il ministro.



La prima città toccata dal convoglio ambientalista sarà Palermo, dal 18 febbraio e il viaggio si concluderà a Milano il 5 aprile. A bordo del treno verde, in ogni tappa, FS e Legambiente ospiteranno le più innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità, oltre alle migliori esperienze italiane sul fronte della sostenibilità ambientale.