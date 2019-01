Volontari puliscono le spiagge, aggredite da plastica ed erosione

Si è svolta oggi la manifestazione 'Il Mare d'Inverno', organizzata dall'associazione ambientalista Fare Verde e giunta alla 28/ma edizione. I volontari si sono recati sulle spiagge italiane, da Trieste alla Versilia passando per la Sicilia, e hanno raccolto una grande quantità di rifiuti, soprattutto plastica. Non a caso lo slogan di questa edizione è 'Al mare d'inverno contro un mare di plastica'. Oltre alla plastica e al polistirolo, sotto osservazione l'erosione provocata dalle onde del mare. "I nostri volontari hanno trovato molte spiagge in precarie condizioni - dichiara il presidente nazionale Francesco Greco in una nota -. Alcune sono letteralmente scomparse, inghiottite dalle onde del mare. È il caso della spiaggia di Torvaianica, a Pomezia (Roma) o di quella delle Saline di Tarquinia (VT). Quest'anno - annuncia - invieremo un rapporto al ministro dell'Ambiente con quantità e tipologia dell'immondizia raccolta sulle singole spiagge e segnalazioni sullo stato degli arenili colpiti dall'erosione". La manifestazione si è svolta con il patrocinio della Commissione Europea-Rappresentanza per l'Italia, del ministero dell'Ambiente, della Regione Lazio e di vari Enti locali.