Emissioni di CO2 da autotrazione in aumento nel 2018

Nel 2018 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono state pari a 97.001.350 tonnellate, contro le 95.334.652 tonnellate registrate nel 2017. Lo scorso anno si è registrato, in pratica, un rialzo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione, aumento pari a 1.666.698 tonnellate, che rappresentano l'1,7% in più rispetto al 2017.



I dati - elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro - consentono di identificare le tendenze che hanno caratterizzato il comparto della benzina e quello del gasolio. Nel dettaglio, nel 2018 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina sono calate rispetto al 2017, con una diminuzione di 153.216 tonnellate, pari allo 0,7% in meno. Tale diminuzione, però è stata più che compensata dall'aumento delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di gasolio per autotrazione, aumento che è stato di 1.819.914 tonnellate, pari al 2,5% in più rispetto al 2017.