Glifosato, Pe chiede più trasparenza e indipendenza

BRUXELLES - Rendere il sistema di autorizzazione per i pesticidi nell'Ue più trasparente, meglio finanziato e indipendente dagli interessi dell'industria. Sono alcune delle principali raccomandazioni contenute nella relazione finale della commissione speciale pesticidi dell'Europarlamento, approvata oggi con 526 voti contro 66 e 72 astensioni. Si chiude così l'attività della commissione nata in seguito alla vicenda del rinnovo dell'autorizzazione concessa per l'utilizzo del glifosato e alle polemiche ad essa legate a causa delle accuse di cancerogenicità mosse da più parti contro questo prodotto.