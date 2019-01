PORTICI (NAPOLI) - Nella legge di stabilità del 2019 il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha messo "un fondo per la ricerca e lo studio nelle materie ambientali e territoriali". Lo ha detto il ministro al Dipartimento di Agraria di Portici (Napoli). "Vuol dire che le università, il CNR e tutti gli istituti di ricerca possono dare ancora qualcosa in più perché ci sono risorse supplementari e sono gestite, almeno per la parte ambientale, dal mio ministero", aggiunge Costa.