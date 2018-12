Meno lavatrici per fermare microplastica in mare

ROMA - Sensibilizzare sul problema delle microplastiche rilasciate dai tessuti sintetici in lavatrice. Questo l'obiettivo della campagna #stopmicrofibre lanciata da Marevivo, per salvare il mare dalle microplastiche che "sono ormai ovunque". E "al primo posto" ci sono "i frammenti liberati dai tessuti, tra i più diffusi nell'ambiente marino".



Un solo carico, infatti, "produce milioni di microfibre di dimensioni inferiori ai 5 millimetri che si riversano in mare dove vengono ingerite dagli organismi marini, entrando così nella catena alimentare". La campagna di sensibilizzazione - realizzata da Metaphora del gruppo Alphaomega - è stata lanciata "perché quella delle microfibre rilasciate da tessuti è un'altra emergenza da non sottovalutare - spiega Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali di Marevivo - è indispensabile investire sulla ricerca e l'innovazione del settore tessile e migliorare il trattamento delle acque reflue".



Per questo "chiediamo alle aziende di progettare sistemi di filtraggio più efficaci per lavatrici e, a tutti, di ridurre quanto più possibile gli acquisti, di riciclare e riusare".