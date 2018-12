Smog: peggiora aria Torino, polveri sopra soglia attenzione

TORINO - Sono tornate sopra la soglia d'attenzione dei 50 mcg/mc le condizioni dell'aria torinese. Lo rende noto la Città di Torino, confermando fino a giovedì 19 dicembre il blocco delle auto più inquinanti al livello dei provvedimenti permanenti. Se la tendenza al peggioramento dovesse essere confermata, è possibile che giovedì torni il livello arancione dei provvedimenti antismog, che blocca la libera circolazione ai veicoli Euro 4 diesel dalle 8 alle 19.



Fino a giovedì, dunque, non possono circolare diesel fino ad Euro 3 e le auto di classe emissiva euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore per tutto l'arco della giornata per automobili e ciclomotori euro0; dalle ore 8 alle ore 19 per i veicoli ad alimentazione diesel euro 1,2 e 3.