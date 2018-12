Roma,si pattina sul ghiaccio gratis respirando aria di montagna

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Pattinare sul ghiaccio a Roma gratuitamente e respirando aria di montagna: è quanto possibile da domani nel Rione Rinascimento. Fino al prossimo 13 gennaio, in via Dario Nicodemi, l'impianto resterà a disposizione di tutti senza dover pagare biglietto di ingresso. Non solo: a bordo della pista sarà collocato un macchinario per la pulizia dell'aria che utilizza una speciale tecnologia di abbattimento degli inquinanti, la prima al mondo che non utilizza filtri ma solamente acqua, attraverso un processo meccanico e fisico.



Pattinando sul ghiaccio, quindi, si respirerà aria pulita come quella di alta montagna.



L'impianto è messo a disposizione dalla società immobiliare Pietro Mezzaroma e Figli. Il taglio del nastro ufficiale ci sarà sabato prossimo, alle ore 11 con la partecipazione di Sabrina Fiordelmondo, campionessa europea e maestra di pattinaggio artistico su ghiaccio e Chiara Censori, campionessa del mondo inline 2018 in Francia, 2017 in Cina e Campionessa Europea 2018.



(ANSA).