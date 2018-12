Costa, appello per evitare emergenza rifiuti a Roma

"Anche io come il premier Conte faccio un appello a tutte le Regioni. Adesso bisogna risolvere subito la questione dei rifiuti, queste 800 tonnellate che ogni giorno arrivano qua e che devono trovare ospitalità altrove. Questo è l'elemento emergenziale". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il ministro ha quindi spiegato che la collocazione alternativa dei rifiuti in questione è temporanea.

"Lascia perplessi che proprio quando si fa un lavoro e si prova a sistemare qualcosa parte l'incendio". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa nel corso di una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. "Non faccio sillogismi, lasciamo lavorare la procura però ho il dovere di essere scocciato perché il lavoro si stava facendo per dare una risposta ai cittadini" ha aggiunto. Parole accolte con rammarico da parte di qualche rappresentante di cittadini della zona: "quello che ci state dicendo è vergognoso. Quando i funerali di questo Tmb?".