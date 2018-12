Revocato il divieto per diesel Euro 4 a Milano e Torino

Sono state sospese, oggi a Milano, le "misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo segnala il sito del Comune di Milano.

Oggi quindi - come confermato stamani anche dalla Polizia Locale - è stato revocato il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.

La sospensione delle misure è stata decisa dalla rilevazione delle centraline Arpa di Milano e Città metropolitana che hanno registrato l'abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10).

Vento spazza Torino, sospeso blocco Euro 4 diesel. Tornano a circolare, a Torino, le auto Euro 4 diesel. Grazie al forte vento dei giorni scorsi, le condizioni dell'aria sono rientrate al di sotto della soglia d'attenzione. L'amministrazione comunale ha quindi sospeso il livello arancione dei provvedimenti antismog. Da martedì 11 dicembre, il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad Euro 3 e le auto di classe emissiva Euro 0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore per tutto l'arco della giornata per automobili e ciclomotori Euro 0; dalle ore 8 alle ore 19 per i veicoli ad alimentazione diesel euro 1, 2 e 3.

Rientra allerta smog in Emilia-Romagna. Rientra in Emilia-Romagna l'allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4 (resta il blocco per i veicoli più inquinanti: benzina fino all'euro 1 compreso, diesel fino all'euro 3 compreso, ciclomotori e motocicli pre euro non possono circolare dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì entro i perimetro cittadino definito dalle Ordinanze dei Comuni), si potranno utilizzare le stufe pellet di categoria 2 stelle o superiore. Nella prima settimana di dicembre si erano registrati picchi di concentrazione di PM10 fino a 97 microgrammi per metro cubo e 75 microgrammi per metro cubo (il 5 dicembre, rispettivamente a Modena e Piacenza). Già dall'8 dicembre in tutte le province i valori sono rientrati entro la soglia di legge. Unica eccezione Ferrara, dove si è registrato ancora uno sforamento con 55 microgrammi per metro cubo.