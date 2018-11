Parte nel Nord la campagna per i caminetti puliti

'Brucia bene la legna, non bruciarti la salute': con questo slogan sei regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta) e la Provincia Autonoma di Trento hanno dato il via alla campagna promossa dal progetto europeo Life 'Prepair' in favore di stili di vita e di produzione più sostenibili nel bacino padano.

In molte regioni italiane più del 90% delle polveri PM10 generate dal settore riscaldamento domestico derivano da piccoli apparecchi a legna come caminetti, stufe molto presenti nelle piccole cittadini e nelle zone collinari e montane. Durante la combustione della legna si liberano, per unità di energia prodotta, inquinanti in quantità 10-100 volte superiori a quelle degli apparecchi a gas.



Attraverso un video e una brochure, la campagna che andrà avanti fino al 2022, presenta alcune regole per una corretta accensione e manutenzione degli impianti a legna.