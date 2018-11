Roma è la città europea dove si usano di più i mezzi privati

Roma è la città europea con la maggiore percentuale di spostamenti fatti con mezzi privati (65%), a fronte del 15,80% di Parigi, il 26% di Madrid, il 30% di Berlino e il 37% di Londra. Nel 2017 solo in 8 città capoluogo italiane gli spostamenti con il trasporto pubblico, a piedi e in bicicletta superano il 50% (Bolzano, Bologna, Ferrara, Firenze, Milano, Pisa, Torino e Venezia). Il dato è emerso dalla Relazione 2018 sulla green economy presentata stamani a Rimini agli Stati Generali della Green Economy, nell'ambito della fiera Ecomondo-Key Energy. L'Italia secondo il rapporto è il Paese europeo con il più alto numero di decessi prematuri per l'inquinamento dell'aria: nel 2016 il valore limite europeo per il PM10 è stato superato in 33 aree urbane, per la gran parte localizzate al Nord, e l'82% della popolazione risulta esposta a livelli medi annuali superiori al valore guida dell'Oms per il PM10 (20 milligrammi al metro cubo).