Pe chiede il taglio delle emissioni dei camion del 35% al 2030

La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha votato oggi per una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 dei camion e mezzi pesanti nel 2025 e del 35% nel 2030. Si tratta di proposte che vanno oltre la bozza di regolamento presentata dalla Commissione europea in maggio, che prevedeva emissioni medie di CO2 dei nuovi camion del 15% in meno nel 2025 e almeno il 30% in meno nel 2030, rispetto al 2019.



La proposta include anche un meccanismo per incentivare l'adozione di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni.