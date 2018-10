Costa, lavoro per una mappa di attività a rischio ambientale

ROMA - Nella legge sulla Terra dei Fuochi "che sto scrivendo, ci sono norme di prevenzione importanti. Per esempio l'individuazione di tutte le lavorazioni a rischio ambientale, perché finora questo elenco non si è fatto. C'è quello delle attività industriali a rischio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervistato alla trasmissione 'Frankenstein - Il mostro in prima pagina' su Rai2, spiegando che per esempio vale per "le piattaforme di stoccaggio dei rifiuti, che a volte 'prendono fuoco'".



Si tratta di una "mappatura che sarà presso le prefetture, che rappresentano stato e governo sul territorio. Se l'imprenditore vuole gestire un'attività a rischio ambientale, deve dare garanzie che è solvibile con le fidejussioni, "così sono sicuro che non mi abbandoni quel sito, e poi paga il cittadino per poterle bonificare. Con le garanzie fideiussorie, avrò i denari per metterlo in sicurezza e bonificare". In caso di insolvenza "devi avere una repressione forte", ma il "99% degli imprenditori è serio". Costa ha rilevato che si vuole lavorare molto sulla prevenzione.